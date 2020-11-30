В Индустриальном районе мужчина сорвался с крыши

Сегодня утром по улице Мира, 6 с крыши четырехэтажного дома сорвался человек. Травмы, которые он получил в результате падения, были несовместимыми с жизнью. Врачам скорой помощи, прибывшим по вызову, осталось только констатировать смерть.

Нина, жительница дома:

Я токо в окно глянула - приехала полиция, потом мне пришлось выйти, парень стоял, который вызывал скорую. Скорая подъехала, приехала милиция и тут смотрю - мужчина (рукой показывает на тело) лежит.

Известно, что погибшему 64 года. Очевидцы утверждают, что он помогал рабочему, который как раз занимался ремонтом кровли. Жители говорят, она здесь течет уже давно, но ремонтники добрались только когда начались дожди.

Наталья, жительница дома:

Да, еще год назад делали заявку и вот только через год начали ремонтировать. Ну вот так...

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.