В Индустриальном районе мужчина выбросился из окна многоэтажки

Сегодня, 12 мая, около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ростовской мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибший выпрыгнул из окна 8 этажа одного из подъездов многоэтажки.

Как установили полицейские, 59-летний мужчина жил в этом же подъезде.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.