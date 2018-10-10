В Индустриальном районе на стоянке сгорел автомобиль (видео)

Сегодня, 10 октября, в Харькове на стоянке в Индустриальном районе загорелся автомобиль Toyota Camry.
Об этом сообщили харьковчане-очевидцы в социальных сетях.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 10 октября, в 12:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в машине, которая стояла на парковке напротив дома №124 по улице Большой Кольцевой.
В автомобиле горели моторный отсек и капот.
Площадь пожара составила 4 кв.м.
В 12.35 пожар спасатели ликвидировали.
В результате пожара никто не пострадал.
Как выяснили спасатели, на машине было установлено газобаллонное оборудование.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность ГБО.