В Индустриальном районе ограбили женщину

13 декабря 2017 г. 14:06
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Сегодня  ночью  патрульным поступило сообщение о грабеже на улице Мира, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харькове.

 Женщина сообщила, что неизвестный завладел ее сумкой, в которой находились деньги, банковские карты и документы.

Прибывшие на вызов правоохранители на улице Роганской обнаружили похищенную сумку с вещами женщины.

Также  патрульные увидели мужчину, который подпадал под описание потерпевшей. Полицейские задержали мужчину  и вызвали на место  следственно-оперативную группу. Обнаруженного гражданина патрульные передали следователям.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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