В Индустриальном районе ограбили женщину

Сегодня ночью патрульным поступило сообщение о грабеже на улице Мира, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харькове.

Женщина сообщила, что неизвестный завладел ее сумкой, в которой находились деньги, банковские карты и документы.

Прибывшие на вызов правоохранители на улице Роганской обнаружили похищенную сумку с вещами женщины.

Также патрульные увидели мужчину, который подпадал под описание потерпевшей. Полицейские задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. Обнаруженного гражданина патрульные передали следователям.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.