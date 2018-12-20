В Индустриальном районе пропал мужчина с расстройствами памяти (фото)

Полицейские устанавливают местонахождение Виктора Кабашного, 1955 года, который 13 декабря ушел из дома и не вернулся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.
По данным полицейских, мужчина страдает расстройствами памяти.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку черного цвета, синие джинсы и черные ботинки.
В полиции просят сообщить, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, в Индустриальный отдел по телефонам: (0572) 93-50-64, 102 или другим доступным способом.