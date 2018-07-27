В Индустриальном районе пьяный водитель на "Москвиче" заехал на детскую площадку

26 июля около 22 часов харьковские патрульные получили сообщение о факте нарушения правил дорожного движения на ул. 12 апреля.

Об этом сообщили в секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу патрульные обнаружили автомобиль марки «Москвич 2140», который заехал на детскую площадку.

Возле автомобиля находился пьяный мужчина, который сообщил патрульным, что он хозяин автомобиля, но за рулем находился другой человек, который куда-то ушел.

Патрульные попросили владельца убрать автомобиль, на что мужчина согласился, найдя трезвого водителя.

Через некоторое время ночью правоохранители увидели тот самый автомобиль, который двигался с неосвещенным номерным знаком.

Патрульные остановили автомобиль, за рулем находился тот самый мужчина – владелец авто с явными признаками алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Также водитель не имел полиса обязательного страхования на автомобиль.

На водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

Автомобиль передали под расписку трезвому водителю.