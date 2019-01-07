В Индустриальном районе рецидивист напал на брата с ножом

5 января в полицию поступило сообщение о том, что в Институт общей и неотложной хирургии доставлен 25-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки, поясничной области и голени.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, травмы потерпевшему нанес его 38-летний брат. Мужчины поссорились и злоумышленник несколько раз ударил родственника кухонным ножом.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 У УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство.