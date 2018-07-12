В Индустриальном районе на дороге возле домов нашли боеприпасы в мешках

11 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда выезжали в поселок Затишье Индустриального района Харькова для обезвреживания найденных на обочине дороги неподалеку от частного сектора в мешках 12 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте специалисты обнаружили 6 артснарядов калибра 45, 76, 88 и 122 мм, 2 минометных мины 50 и 82 мм, гранату Ф-1 и 3 взрывателя.

Все обстоятельства нахождения данных боеприпасов изучают правоохранительные органы.

Кроме того, вчера спасатели-пиротехники разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в Валковском и Двуречанском районах Харьковской области.

Там специалисты разминировали 13 артснарядов разного калибра, 2 минометные мины, 1 гранату Ф-1 и 3 взрывателя.

Все найденные боеприпасы пиротехники подорвали на специальных взрывных площадках.