В Индустриальном районе задержали уличных грабителей

Сегодня около трех часов ночи патрульные получили сообщение о грабеже на улице Роганской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, двое неизвестных завладели аудиосистемой заявителя.

Прибывшие на вызов полицейские на улице Роганской увидели двух мужчин, которые подпадали под описание заявителя.

Мужчины заметно нeрвничали.

При поверхностной проверке патрульные обнаружили у мужчин аудиосистeму, принадлежащую потрпевшему.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную.

Задержанных мужчин патрульные передали следователям.