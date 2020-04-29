В Интеренете появилось видео совещания двух полицейских чинов: начато служебное расследование (Видео)

Видеозапись диалога заместителя начальника ГУНП в Харьковской области с руководителем территориального подразделения во время еженедельной видеоселекторного совещания на днях появилось в социальных сетях. Как сообщили в ГУ Нацполиции, по факту обнародования в Интернете этих видеоматериалов назначено служебное расследование.

Напомним, ранее экс-правоохранитель Денис Ярославский опубликовал запись, на которой присутствуют начальник следственного управления областной полиции Сергей Чиж и глава Слободского райотдела Сергей Торопов. Мужчины разговаривают о количестве готовых к закрытию уголовных производств. Торопов возмущается завышенными требованиями к его подразделению.

"40 дел - это не для райотдела. Не может же райотдел постоянно в критическом напряжении работать. Это завышенный план по сравнению с другими райотделами нашей категории", - утверждает полковник.

В ответ глава следственного управления заявил, что его собеседник ошибается, и потребовал "нормально себя вести". Торопов, в свою очередь, предложил Чижу сравнить территорию Киевского и Слободского районов.

"Вы говорите, достаточное количество уголовных производств? Мы обязательно это проверим, раз вы так считаете. Мы тогда разберемся и поставим четкую оценку вашей управленческой деятельности", - обещает Сергей Чиж.