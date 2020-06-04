В интернете появилось видео нападения потоновцев на правоохранителей

В одном из харьковских пабликов выложили видео, на котором видно, как члены организации «Потон» нападают на авто полицейских. Как сообщалось ранее, инцидент произошел вчера, 3 июня, в Краснокутском районе.

На видео, что было снято из салона машины, видно, как мужчина бьет деревянной дубинкой по лобовому стеклу авто.

“Если надо, я сейчас буду вас просто резать. И все. Отсижу свои 20 лет. Я отвечу за каждый свой поступок. Запомните.” — говорит Николай Маслов.

В кадр попал и лидер организации «Потон» Павел Онищенко с пистолетом в руках.