В интернете появилось видео нападения потоновцев на правоохранителей

04 июня 2020 г. 19:21
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В одном из харьковских пабликов выложили видео, на котором видно, как члены организации «Потон» нападают на авто полицейских. Как сообщалось ранее, инцидент произошел вчера, 3 июня, в Краснокутском районе.

На видео, что было снято из салона машины, видно, как мужчина бьет деревянной дубинкой по лобовому стеклу авто.

“Если надо, я сейчас буду вас просто резать. И все. Отсижу свои 20 лет. Я отвечу за каждый свой поступок. Запомните.” — говорит Николай Маслов.

В кадр попал и лидер организации «Потон» Павел Онищенко с пистолетом в руках.

 

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