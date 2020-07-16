В Иране загорелись сразу 7 кораблей в порту (видео)

16 июля 2020 г. 10:55
Источник: УНИАН
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В порту города Бушир в Иране вспыхнули сразу 7 кораблей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как сообщается, столбы черного дыма было видно издалека.

Огонь смогли потушить, во время возгорания никто не пострадал. Впрочем, известие о пожаре всколыхнуло страну, потому что он стал последним в целой череде подобных инцидентов.

В частности, в последнее время в стране произошли взрывы и пожары на ракетном и ядерном объектах, электростанции и в медицинской клинике.

Недавно на иранском ядерном объекте в Натанзе вспыхнул пожар, который нанес значительный ущерб, который может замедлить разработку современных центрифуг.

Все инциденты всколыхнули слухи о диверсионной кампании.

Власть страны заявила, что ищет тех, кто за ней стоит: иностранное государство или собственную оппозицию.

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