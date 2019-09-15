 

В Испании из-за сильных дождей погибли 6 человек

15 сентября 2019 г. 18:58
Источник: 112.ua
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В Испании зафиксирован шестой смертельный случай после того, как на страну обрушились проливные дожди. 

Как сообщает газета El Pais, первые две жертвы были зафиксированы на юго-востоке Испании в городе Альбасете, где автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение. Также смертельные случаи зафиксированы в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

Метеорологи отмечают, что за последние дни количество осадков достигло более 400 литров на квадратный метр, что вызвало переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог. Почти 3,5 тыс. муниципалитетов юго-востока Испании были эвакуированы.

Правительство уже направило более тысячи солдат и 325 транспортных средств для помощи пострадавшим регионам.

Ранее сообщалось, что к Багамским островам приближается новый тропический шторм "Умберто", который в ближайшие дни может усилиться до уровня урагана. На Багамах из-за урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тыс. человек.

 

Видео: 

DANA | El TEMPORAL de GOTA FRÍA deja ya SEIS MUERTOS

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