В Испании из-за сильных дождей погибли 6 человек

В Испании зафиксирован шестой смертельный случай после того, как на страну обрушились проливные дожди.

Как сообщает газета El Pais, первые две жертвы были зафиксированы на юго-востоке Испании в городе Альбасете, где автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение. Также смертельные случаи зафиксированы в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

Метеорологи отмечают, что за последние дни количество осадков достигло более 400 литров на квадратный метр, что вызвало переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог. Почти 3,5 тыс. муниципалитетов юго-востока Испании были эвакуированы.

Правительство уже направило более тысячи солдат и 325 транспортных средств для помощи пострадавшим регионам.

Ранее сообщалось, что к Багамским островам приближается новый тропический шторм "Умберто", который в ближайшие дни может усилиться до уровня урагана. На Багамах из-за урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тыс. человек.