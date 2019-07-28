В Италии бушевала непогода - трое людей погибли

В Италии в результате непогоды погибли три человека - в нескольких северных и центральных районах страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

После высоких температур погода в Италии резко ухудшилась.

В результате торнадо в населенном пункте Фочене неподалеку от Рима погибла 27-летняя женщина. Она во время непогоды пыталась скрыться на АЗС, но ветер поднял ее автомобиль и отбросил на десятки метров в дренажный канал и забор.

По меньшей мере шесть автомобилей и 20 домов были повреждены, на двух домах сорвало крышу.

В поселке Ареццо нашли мертвым 72-летнего мужчину, который считался пропавшим с прошлой ночи. Полиция нашла его пустой автомобиль, а тело обнаружили неподалеку в канаве среди грязи и мусора.

В субботу в горах в Альто-Адидже от удара молнии погибла норвежская бегунья, которая участвовала в забеге. Соревнования прервали из-за непогоды, но группа, в которой была спортсменка, находилась в изолированной зоне, поэтому их не успели предупредить.