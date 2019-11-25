В Италии из-за ливней обрушился мост

25 ноября 2019 г. 12:20
Источник: РБК-Украина
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В Италии из-за сильных ливней обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает итальянские СМИ.

Как отмечается, рухнул участок длиной примерно 30 метров.

Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и выживших.

Добавим, воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 14 августа 2018 года произошел обвал моста в Италии. В результате обрушения погибли 42 человека, с травмами госпитализировали двух украинцев.

По данным местной прокуратуры, вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

 

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