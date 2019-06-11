В Италии из-за взрыва газа пострадали 9 человек, среди них - мэр города

11 июня 2019 г. 9:00
Источник: Левый берег
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В Италии, в городке Рокка ди Папа вблизи Рима 10 июня в здании, в котором размещалась ратуша и школа, взорвался газ.

Как сообщает ANSA, пострадали 9 человек, среди которых мэр города Эмануэле Крестини и трое детей.

Один ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами.

У мэра - обширные ожоги лица и рук.

Пятилетняя девочка получила травму головы.

Взрыв, который, как полагают, был вызван утечкой газа после того, как рабочие случайно перерезали газопровод, привел к обрушению части фасада трехэтажного здания.

Сообщается, что жители домов недалеко от места происшествия, расположенного рядом с местной ратушей, были эвакуированы, а район закрыт.

 

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