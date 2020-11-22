В Италии в результате наводнения из-за сильных дождей обвалился мост

22 ноября 2020 г. 19:25
Источник: 112.ua
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В Италии сильные дожди вызвали наводнение в провинциях Кротоне и Палермо, передает Ansa.

Некоторые районы остались без электричества, а в ближайшее время погода может только ухудшиться.

С прошлой ночи идет дождь в провинции Палермо, где служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень опасности. В городе Мелисса (в провинции Кротоне)  рухнул мост, пострадавших нет.

Вода затопила подземные переходы, некоторые трассы закрыты для движения транспорта. Даже железнодорожное сообщение с аэропортом задерживалось, только около 9:40 поезда возобновили регулярное движение. Непогода заблокировала суда в портах, лодки в целях безопасности вынесены на тротуары.

Стихия нанесла серьезный удар по бизнесу. Власти призвали жителей города не покидать дома.

 

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