В Италии тюремные бунты из-за коронавируса: есть жертвы

09 марта 2020 г. 16:10
Источник: РБК-Украина
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Из-за вспышки коронавируса в Италии и последовавших ограничений в четырех тюрьмах вспыхнули бунты, в результате погибли не менее шести человек. Об этом заявил глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини. По его словам, трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму.

По данным итальянских властей, в ряде тюрем заключенные устроили пожары, а в Павии двое охранников были взяты в заложники. Отметим, Модена и Павия находятся в красной зоне, которую правительство установило для ограничения распространения коронавируса.

В то же время, по данным источников Reuters, двое заключенных в Модене умерли от передозировки наркотиков, которые они достали во время бунта.

 

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