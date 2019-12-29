В итальянских Альпах на лыжном курорте сошла лавина: погибли женщина и двое детей

Трагически закончилась поездка немецкой туристической группы на лыжный курорт в итальянских Альпах. В результате схода лавины в автономной провинции Больцано, неподалеку от границы с Австрией, погибли 25-летняя женщина и две семилетние девочки, одна из которых была дочерью погибшей.

Все трое были гражданами Германии, сообщает DW.

Лавина накрыла группу лыжников днем ​​28 декабря, в субботу, на высоте около 2400 метров на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь). Женщина и семилетняя девочка погибли на месте, вторая девочка - дочь погибшей женщины - умерла от полученных травм в больнице.

В результате схода лавины травмы получили еще двое немцев, один из них - 11-летний мальчик. Все они находились в одной туристической группе.

В спасательной операции участвовали 70 человек и три вертолета.

Спасатели продолжают поиски, поскольку по состоянию на вечер не было окончательно ясно, находятся под снежным завалом еще люди.

Напомним, в Киеве первый снег прошел в начале декабря. Однако в столице метеорологическая зима до сих пор не началась. Она наступит тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила о том, что зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Температура зимой, согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, будет выше нормы, а это значит, что в горах существует опасность схода лавин.