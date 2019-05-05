В Израиле атаковали штаб-квартиру разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об атаке 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на ракетный обстрел, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Так, солдаты ЦАХАЛ ударили по штаб-квартире разведслужбы военизированного формирования ХАМАС, это семиэтажное здание находится в секторе Газа. Израильские военные также уничтожили подземный тоннель, который прорыли боевики "Исламского джихада".

В воскресенье - первый рабочий день недели в Израиле - отменены занятия в школах населенных пунктов и городов, расположенных поблизости от сектора Газы. Работать будут только предприятия и учреждения, в которых оборудованы бомбоубежища. Военные запретили жителям этих городов собираться группами более 300 человек в одном месте, включая торговые центры.

Всего в Израиле за субботу было запущено около 220 ракет из сектора Газа, многие из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".