В Изюме автомобиль сбил 10-летнюю девочку - ребенок в коме

Сегодня в 14-30 в Изюме перед мостом через Северский Донец автомобиль ВАЗ (водителю 41 год) сбил 10-летнюю девочку.

Как сообщили в отделе комуникаций ГУНП Харьковской области, после ДТП отец пострадавшей отвез дочь в больницу города Изюма. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг - девочка в коме. Для транспортировки ребенка из операционного отделения в больницу Харькова была вызвана санавиация.

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу, автомобиль отправлен на штрафплощадку.