В Изюме автомобиль сбил 10-летнюю девочку - ребенок в коме

03 сентября 2018 г. 17:59
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Сегодня в 14-30 в Изюме перед мостом через Северский Донец автомобиль ВАЗ (водителю 41 год) сбил 10-летнюю девочку. 

Как сообщили в отделе комуникаций ГУНП Харьковской области, после ДТП отец пострадавшей отвез дочь в больницу города Изюма. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг - девочка в коме. Для транспортировки ребенка из операционного отделения в больницу Харькова была вызвана санавиация. 

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу, автомобиль отправлен на штрафплощадку. 

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