 

В Изюме горел дом: хозяин погиб

21 сентября 2019 г. 10:08
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21 сентября в 6:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Нахимова, 39 в Изюме. Звонила сестра хозяина, которая увидела дым, выходивший из дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь и почти на пороге обнаружили тело 36-летнего хозяина дома. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из опасной зоны и погиб.

Площадь пожара составила 8 кв.м.

В доме горели домашние вещи, диван и деревянный пол под ним.

В 6:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 8:12 - ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

 

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