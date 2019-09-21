В Изюме горел дом: хозяин погиб

21 сентября в 6:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Нахимова, 39 в Изюме. Звонила сестра хозяина, которая увидела дым, выходивший из дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь и почти на пороге обнаружили тело 36-летнего хозяина дома. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из опасной зоны и погиб.

Площадь пожара составила 8 кв.м.

В доме горели домашние вещи, диван и деревянный пол под ним.

В 6:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 8:12 - ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.