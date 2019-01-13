В Изюме горел дом: в дыму погиб хозяин

12 января в 16:38 спасателям поступило сообщение о пожаре в Изюме, на ул. Коперника, 11.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонил сын хозяина, который увидел дым из окна его дома.

Прибывшие на место спасатели в полностью задымленном помещении нашли 76-летнего хозяина дома.

Мужчина имел проблемы с передвижением и не смог самостоятельно выбраться.

Площадь пожара составила 10 кв.м.

Горели домашние вещи, диван и телевизор.

В 16:55 пожар спасатели локализовали, а в 18:40 - ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.