В Изюме изнасиловали женщину: подозреваемый задержан

В Изюмском районе полиция задержала подозреваемого в изнасиловании.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 сентября около 21:30 в полицию поступило сообщение от жителя Изюма о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили женщину со следами изнасилования из грузового автомобиля в лесополосу.

47-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями и следами изнасилования доставили в местную больницу.

Правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 57-летний мужчина, который сообщил об обнаружении женщины в лесополосе.

Как выяснили полицейские, злоумышленник знал женщину раньше. Во время их последней встречи она была навеселе. Он предложил провести женщину домой, но завел в лес, где совершил надругательство.

Следователем Изюмского отдела полиции в Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.