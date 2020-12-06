В Изюме микроавтобус насмерть сбил мужчину

Накануне в 23:30 на выезде из Изюма в направлении Харькова Renault Trafic сбил переходившего дорогу мужчину: от полученных травм пострадавший скончался на месте.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 37 лет, он местный житель. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Была ли у 35-летнего водителя Renault возможность избежать наезда на пешехода – устанавливала следственно-оперативная группа.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.