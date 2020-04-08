В Изюме микроавтобус насмерть сбил пешехода

08 апреля 2020 г. 12:29
1 просмотр

Сегодня ночью в 00:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в городе Изюм водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил переходившего дорогу мужчину: пострадавший скончался на месте.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, установлено, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Результат проверки на алкоголь показал отсутствие алкоголя в крови 51-летнего водителя микроавтобуса.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.