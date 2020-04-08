В Изюме микроавтобус насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью в 00:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в городе Изюм водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил переходившего дорогу мужчину: пострадавший скончался на месте.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, установлено, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Результат проверки на алкоголь показал отсутствие алкоголя в крови 51-летнего водителя микроавтобуса.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.