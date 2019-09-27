26 сентября в полицию поступило сообщение от машиниста ремонтной дрезины о том, что около 13:28 под мостом в Изюме мужчина бросился под поезд.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что 45-летний погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.
После смерти матери мужчина находился в подавленном состоянии и начал пить.
А за полтора часа до трагедии мужчина пытался повеситься дома.
Его обнаружили коллеги по работе. Они забеспокоились, что тот перестал выходить на связь.
Мужчину доставили в местную больницу, из которой он сбежал.
Тело мужчины направили в морг.
Информация о ЧП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции.
Движение поездов не останавливалось.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.