26 сентября в полицию поступило сообщение от машиниста ремонтной дрезины о том, что около 13:28 под мостом в Изюме мужчина бросился под поезд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что 45-летний погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

После смерти матери мужчина находился в подавленном состоянии и начал пить.

А за полтора часа до трагедии мужчина пытался повеситься дома.

Его обнаружили коллеги по работе. Они забеспокоились, что тот перестал выходить на связь.

Мужчину доставили в местную больницу, из которой он сбежал.

Тело мужчины направили в морг.

Информация о ЧП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции.

Движение поездов не останавливалось.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.