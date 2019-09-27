 

В Изюме мужчина бросился под поезд

27 сентября 2019 г. 10:43
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26 сентября в полицию поступило сообщение от машиниста ремонтной дрезины о том, что около 13:28 под мостом в Изюме мужчина бросился под поезд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что 45-летний погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. 

После смерти матери мужчина находился в подавленном состоянии и начал пить. 

А за полтора часа до трагедии мужчина пытался повеситься дома. 

Его обнаружили коллеги по работе. Они забеспокоились, что тот перестал выходить на связь. 

Мужчину доставили в местную больницу, из которой он сбежал. 

Тело мужчины направили в морг. 

Информация о ЧП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. 

Движение поездов не останавливалось. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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