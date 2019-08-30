В Изюме мужчина обнаружил во дворе емкость с ртутью

29 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Изюм. Во время уборки огорода он обнаружил у хозяйственных помещений закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную жидкостью неизвестного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресу выезжали полицейские и работники ГСЧС.

С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма. Спасатели вывезли вещество для дальнейшей утилизации.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.