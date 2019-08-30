 

В Изюме мужчина обнаружил во дворе емкость с ртутью

30 августа 2019 г. 15:06
53 просмотра

29 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Изюм. Во время уборки огорода он обнаружил у хозяйственных помещений закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную жидкостью неизвестного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресу выезжали полицейские и работники ГСЧС.

С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма. Спасатели вывезли вещество для дальнейшей утилизации.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.