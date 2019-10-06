 

Жителя Изюма задержали за убийство знакомого

06 октября 2019 г. 13:50
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В Изюме полицейские задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве его знакомого. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 октября в 18:10 в полицию поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что когда пришел домой, обнаружил тело 66-летнего знакомого, который с ним живет.

Правоохранители установили, что по месту жительства заявителя мужчины вместе употребляли спиртные напитки. 

В ходе ссоры 35-летний хозяин дома нанес знакомому удары по голове деревянной палкой, которую нашел в доме. После чего пошел в магазин, чтобы еще приобрести водки. Когда вернулся, то увидел, что знакомый умер.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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