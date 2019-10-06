Жителя Изюма задержали за убийство знакомого

В Изюме полицейские задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве его знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 октября в 18:10 в полицию поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что когда пришел домой, обнаружил тело 66-летнего знакомого, который с ним живет.

Правоохранители установили, что по месту жительства заявителя мужчины вместе употребляли спиртные напитки.

В ходе ссоры 35-летний хозяин дома нанес знакомому удары по голове деревянной палкой, которую нашел в доме. После чего пошел в магазин, чтобы еще приобрести водки. Когда вернулся, то увидел, что знакомый умер.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.