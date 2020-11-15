В Изюме на улице горел автомобиль

15 ноября 2020 г. 15:12
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В Изюме Харьковской области накануне вечером, 14 ноября, загорелся автомобиль, припаркованный на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 20:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Заводской,17  горит автомобиль «AUDI-80» 1981 года выпуска.

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично – его салон на площади 3 кв.м.

В 20:50 пожарные локализовали огонь, а в 21:12 полностью ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.

 

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