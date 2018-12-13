В Изюме парень насмерть сбил пенсионера и прятался у родственников

13 декабря 2018 г. 13:12
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В Изюме 22-летний водитель совершил наезд на пенсионера и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации правоохранителей,  84-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице. 

Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его. После наезда на пожилого мужчину 22-летний водитель спрятал в лесу свою машину,а сам скрывался в близких в Изюмском районе.

Парень сознался в содеянном и объяснил, что не увидел прохожего.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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