В Изюме под колесами авто погиб мужчина

В Изюме на 625 км трассы Киев-Харьков-Довжанский автомобиль Infiniti сбил переходившего дорогу мужчину: 28-летний мужчина от полученных травм скончался.

Авария произошла во вторник около 21:00. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

По данным полиции, у водителя авто признаков алкогольного опьянения не выявлено. Была ли у 31-летнего мужчины возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают следователи.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.