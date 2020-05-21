В Изюме под колесами авто погиб мужчина

21 мая 2020 г. 12:03
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В Изюме на 625 км трассы Киев-Харьков-Довжанский автомобиль Infiniti сбил переходившего дорогу мужчину: 28-летний мужчина от полученных травм скончался.

Авария произошла во вторник около 21:00. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

По данным полиции, у водителя авто признаков алкогольного опьянения не выявлено. Была ли у 31-летнего мужчины возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают следователи.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

 

 

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