В Изюме убили женщину: подозреваемый пытался сбежать из города

27 августа 2020 г. 13:14
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46-летнего жителя города Изюм Харьковской области задержали полицейские за убийство женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 26 августа около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в лесном массиве в Изюме, неподалеку от улицы Шмидта. 

Менее чем за 2 часа полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в лесу. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и пытался сбежать из города. 

Полицейские выяснили, что мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ударов ножом в грудную клетку, от которых потерпевшая скончалась на месте. 

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

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