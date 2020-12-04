В Изюме пожарные спасли из горящего дома двух детей

04 декабря 2020 г. 10:30
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В Изюме Харьковской области во время ликвидации пожара пожарные спасли 2-х детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 4 декабря в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Генерала Недбайло.

На момент прибытия пожарных горели крыша и деревянные перекрытия жилого дома на площади 56 кв.м.

Во время проведения разведки внутри дома пожарные обнаружили и спасли 2-х детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2018 рождения.

В 7:22 пожар был локализован, в 8:28 окончательно ликвидирован.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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