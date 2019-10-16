В Изюме с ночи тушат пожар на хлебоприемном пункте

В Изюме спасатели с ночи тушат пожар на хлебоприемном пункте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 октября в 2:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории хлебоприемного пункта Изюмского комбината хлебопродуктов на ул. Некрасова, 2 в Изюме.

Прибывшие на место спасатели установили, что складское здание горит на площади 200 кв.м. Внутри него хранились отходы зерна подсолнечника, которые также были охвачены огнем.

В 4:42 спасатели пожар локализовали с помощью дополнительных сил и средств.

Пострадавших нет.

Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения.

Причину возникновения пожара выясняют.