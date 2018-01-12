В Изюме столкнулись MAN и Hyundai - один человек погиб, один пострадал

Накануне в 17-49 на тррассе Киев-Харьков-Довжанский в райорне села Искра Изюмского района столкнулись автомобили MAN и Hyundai.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель MAN выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Hyundai (водителю 27 лет, житель Луганска). В результате ДТП 65-летняя женщина-пассажир Hyundai погибла на месте. Еще одна - 28-летняя пассажирка - была доставлена в больницу и после оказания помощи пострадавшую отпустили домой.

За сутки в Харькове и области произошло 41 ДТП, в которых два человека пострадали, один погиб.

Сотрудниками патрульной полиции вынесено 217 постановлений за нарушение ПДД. По ст.130 КУоАП составлены 7 админпротоколов.