В Изюме столкнулись MAN и Hyundai - один человек погиб, один пострадал

12 января 2018 г. 14:15
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Накануне в 17-49 на тррассе Киев-Харьков-Довжанский в райорне села Искра Изюмского района столкнулись автомобили MAN и Hyundai. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель MAN выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Hyundai (водителю 27 лет, житель Луганска). В результате ДТП 65-летняя женщина-пассажир Hyundai погибла на месте. Еще одна - 28-летняя пассажирка - была доставлена в больницу и после оказания помощи пострадавшую отпустили домой. 

За сутки в Харькове и области произошло 41 ДТП, в которых два человека пострадали, один погиб. 

Сотрудниками патрульной полиции вынесено 217 постановлений за нарушение ПДД. По ст.130 КУоАП составлены 7 админпротоколов. 

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