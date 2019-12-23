В Изюме столкнулись мотоцикл и авто: водитель байка погиб

Накануне в 12:00 в Изюме на пересечении улиц Европейская и Суходольская столкнулись мотоцикл Matador и ВАЗ 21099: мужчина, управлявший мотоциклом, погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 59-летний мотоциклист не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, двигавшемуся во встречном направлении.

С места аварии пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. По результатам медицинского обследования, водитель ВАЗ управлял автомобилем в трезвом состоянии.