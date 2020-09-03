В Изюме во время пожара из горящей пятиэтажки спасли женщину и эвакуировали полтора десятка жильцов

В Изюме Харьковской области произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Рождественской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 сентября в 16:34 спасателям поступил вызов на улицу Рождественскую, 13, где в жилом доме горели балконы квартир с третьего по пятый этажи.

Прибывшие на место спасатели сразу организовали эвакуацию жителей дома на свежий воздух.

Всего под наблюдением пожарных опасную зону покинули 15 человек.

Кроме того, во время проведения разведки пожара спасатели нашли в одной из квартир 82-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выйти из дома.

Спасатели вынесли пенсионерку наружу и передали медикам скорой помощи. Спасенную женщину госпитализировали в Центральную районную больницу.

В 17:10 пожарные локализовали возгорание. В 17:45 огонь был полностью ликвидирован.

В результате пожара повреждены 6 балконов и 2 жилые комнаты.

Общая площадь пожара составила 24 кв.м.

Причину возникновения возгорания выясняют.