В Изюме во время пожара из-за неосторожности при курении погиб мужчина

24 ноября 2020 г. 10:48
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В Изюмском районе Харьковщины во время пожара в частном доме погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 23 ноября в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Изюме, где на ул. Линейной, 21 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных стало известно, что возгорание возникло на веранде, пристроенной к жилому дому.

Там во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего 53-летнего хозяина дома.

Площадь пожара составила около 12 кв.м.

В 14:10 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 15:04 полностью ликвидировали.

По предварительным данным спасателей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

 

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