В Изюме задержали мужчину, который в гостях во время ссоры избил хозяина до смерти

03 декабря 2020 г. 15:20
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1 декабря 2020 в 10:42 в Изюме в полицию поступила информация от персонала местной больницы о том, что в отделение реанимации доставили избитого 58-летнего мужчину, с многочисленными телесными повреждениями, от которых он скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что к смерти мужчины причастен  29-летний местный житель. Его задержали.

Установлено, что 30 ноября около 01:00 злоумышленник находился в гостях дома у потерпевшего. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость избил хозяина дома. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

 

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