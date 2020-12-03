В Изюме задержали мужчину, который в гостях во время ссоры избил хозяина до смерти

1 декабря 2020 в 10:42 в Изюме в полицию поступила информация от персонала местной больницы о том, что в отделение реанимации доставили избитого 58-летнего мужчину, с многочисленными телесными повреждениями, от которых он скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что к смерти мужчины причастен 29-летний местный житель. Его задержали.

Установлено, что 30 ноября около 01:00 злоумышленник находился в гостях дома у потерпевшего. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость избил хозяина дома. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.