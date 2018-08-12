В Изюме женщина утопила в ванне двухлетнюю дочь и пыталась совершить самоубийство

12 августа 2018 г. 10:23

11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель Изюма и сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою двухлетнюю дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Его 34-летней жены в доме не было. Связаться с ней было невозможно, так как мобильный телефон женщины был выключен.

Полицейские нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она хотела утопиться.

Полицейским женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Жительницу Изюма правоохранители задержали.

Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. Начато следствие.

 

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