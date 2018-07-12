В Изюмском районе двое парней избили и ограбили мужчину в электричке

В полицию поступило сообщение от 28-летнего жителя Изюмского района о том, что в вагоне электрички «Изюм-Харьков» двое неизвестных парней вступили с ним в конфликт и избили, а один из злоумышленников забрал у него мобильный телефон, который выпал из кармана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Потерпевший обратился в больницу с переломом костей носа. Полицейские установили, что напавшими на мужчину являются местные жители - 17-летний парень, ранее судимый за имущественные преступления, и 18-летний парень.

Мобильный телефон полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

17-летнего злоумышленника, который, как выяснилось, и забрал телефон у потерпевшего, за грабеж и хулиганство взяли под стражу. 18-летний его сообщник находится под домашним арестом. По факту его действий открыто уголовное производство за хулиганство.