В Изюмском районе на поле загорелся автомобиль: сгорело 8 га пшеницы

13 июля 2020 г. 15:06
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12 июля спасателям поступило сообщение о пожаре на поле на территории Александровского сельского совета возле с. Подвысокое, что находится в Изюмском районе. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области. 

По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что горит моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-21214 и поле пшеницы. Существовала угроза распространения огня на большую площадь поля и расположенную рядом лесополосу. Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника местной пожарной охраны.

В результате пожара было уничтожено 8 га пшеницы на корню и сам автомобиль. Пострадавших на пожаре не выявлено. Причину его возникновения сейчас выясняют специалисты. Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.

Напомним, что вчера горело пшеничное поле и в Купянском районе. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, там следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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