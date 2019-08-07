В Изюмском районе продолжают незаконно вырубать деревья (фото)

В центре коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что при проверке документов водитель транспортного средства не предоставил полицейским никаких разрешительных документов на древесину.

6 августа в городе Изюм в вечернее время сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль марки «Chevrolet» с прицепом. Во время проверки данного автомобиля правоохранители обнаружили, что 49-летний водитель перевозит распиленные стволы деревьев в прицепе без разрешительных документов.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Происхождение древесины и сумма материального ущерба устанавливается.