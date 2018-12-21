В Изюмском районе пропала 15-летняя школьница (фото)

Правоохранители разыскивают 15-летнюю Елизавету Мажирину, которая 9 декабря ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Изюмского отдела ГУ НП в Харьковской области.

По информации полицейских, девушка 2003 года рождения 9 декабря ушла из дома и не вернулась. Может находиться в Харькове.

Приметы: на вид 15-20 лет, рост около 165 см, лицо круглое, крашеные рыжие волосы, карие глаза. У пропавшей девушки есть шрам над верхней губой слева, а также она носит очки.

Была одета в черные лосины, черную блузку с цветами, бежевую шапку и черную куртку.