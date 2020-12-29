В Изюмском районе во время пожара в доме погибла женщина

29 декабря 2020 г. 10:10
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В Изюмском районе Харьковской области во время пожара погибла 78-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 декабря в 16:22 на номер «101» поступила информация о том, что в с. Искра произошел пожар на территории частного домовладения на ул. Искрянской, 40.

Прибывшие на место пожарные установили, что горели две комнаты жилого дома площадью 30 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1942 года рождения.

В 16:54 спасатели локализовали пожар и в 20:36 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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