В Изюмском районе возле села нашли 50-килограммовую авиабомбу

10 ноября 2018 г. 10:35
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9 ноября пиротехники ГСЧС в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском, Чугуевском, Нововодолажском, Изюмском и Балаклейском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты-пиротехники разминировали 26 боеприпасов.

Среди них были 15 минометных мин калибра 82 мм в 1 - 50 мм, 9 артснарядов калибра от 45 до 152 мм, а также авиабомба ФАБ-50.

Наибольшее количество боеприпасов - 14 единиц - нашли в Мерефе.

Еще 9 устаревших боеприпасов пиротехники насчитали около села Каменка Изюмского района, среди которых была и бомба.

Пиротехнические работы прошли без происшествий, все взрывоопасные предметы пиротехники ликвидировали на подрывных площадках.

 

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