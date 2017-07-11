В Кабмине хотят договориться с Ryanair о полетах

Переговоры о заходе лоукостера в Украину могут продолжиться.

В Кабмине хотят возобновить переговоры с лоукостером Ryanair о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров.

"Мы приняли совместное решение, с которым согласились все участники совещания", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман

"Первое, обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет по поводу оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и международного аэропорта "Борисполь" по соблюдению законодательства и условий конкуренции", – сообщил Гройсман.

"Второе, решили восстановить переговорный процесс с Ryanair, к которому приобщить вместе с Министерством инфраструктуры Украины и аэропортом "Борисполь" директора UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office Даниэля Билака", – заявил он.

"Третье, поручил Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостов", – добавил премьер.

Напомним, 10 июля сообщалось, что лоукостер приостановил продажу билетов в Украину.