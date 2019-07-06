В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Ночью пятницы, 5 июля, в южных районах Калифорнии (США) произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.

Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушило некоторые дороги. Также в результате толчков пострадали люди. Точное количество пострадавших не сообщается.

Напомним, в Калифорнии в четверг, 4 июля, в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение.