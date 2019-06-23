В Камбодже обвалилась многоэтажка: есть погибшие и раненые

23 июня 2019 г. 20:00
Источник: РБК-Украина
10 просмотров

В Камбодже в результате обвала семиэтажного здания погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажки занималась китайская компания. Во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Отмечается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека, еще 21 - получили ранения. Другие рабочие, находившиеся на стройке, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

Кроме того, в связи с обвалом полиция задержала четыре человека, включая владельца недостроенного здания, руководителя строительной фирмы и подрядчика.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.